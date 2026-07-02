2ГИС назвал самые популярные сервисы в автоиндустрии

Лауреатами премии 2ГИС стали 2523 компаний.

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Пользователи 2ГИС выбрали 2,5 тысячи лучших компаний в сфере автосервиса, детейлинга и шиномонтажа в 147 городах России и ближнего зарубежья. Победителей определил алгоритм на основе предпочтений 83 миллионов пользователей геосервиса: как они искали места в поиске и на карте, строили маршруты, добавляли фото и писали отзывы, рассказал пресс-служба картографического сервиса.

Лучшие компании по версии пользователей 2ГИС были определены в 147 городах России, а также в Батуми (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ереване (Армения), Минске (Беларусь), Ташкенте и Самарканде (Узбекистан) и в 17 городах Казахстана (Алматы, Астана, Шымкент и др.). В Казахстане и Кыргызстане победителей объявят осенью.

«В этом году проект охватил ещё больше стран и городов ближнего зарубежья. Экспертами, как и прежде, стали их жители и гости, которые каждый день выбирают, куда отремонтировать автомобиль, сделать детейлинг или пройти техобслуживание. Именно их выбор учитывает алгоритм, поэтому результаты Премии — это актуальный ориентир для поиска лучших мест в каждом регионе, а также за пределами страны», — отмечает Артём Кудзев, директор по маркетингу в 2ГИС.

Алгоритм выбирал победителей из сотен тысяч компаний в сегменте автоиндустрии. Лауреатами стали 2523 компании — 1124 автосервиса, 645 детейлинг-центров и 754 шиномонтажа. В их числе — места, которые пользуются особой популярностью у жителей и гостей городов: к ним чаще всего прокладывают маршруты, звонят и открывают их карточки в геосервисе. Алгоритм анализирует свыше десятка факторов: оценки и отзывы пользователей, полноту информации в профиле, наличие фотографий, уровень активности пользователей и другое. Эти параметры складываются в общий балл, который определяет место компании в рейтинге.

© 2ГИС

В Москве победителями стали 169 автосервисов, 30 детейлинг-центров и 37 шиномонтажей. В Санкт-Петербурге — 37 автосервисов, 14 детейлинг-центров и 23 шиномонтажа.

Победители Премии получают золотой пин в карточке компании в 2ГИС, наклейку для размещения на входе и наградную статуэтку, которую можно поставить на стойке ресепшена. Кроме того, серебряным пином отмечены номинанты — компании, вошедшие в шорт-лист и показавшие результаты, близкие к лидерам. Они также получают наклейку.

Чтобы найти победителей и номинантов на карте, достаточно ввести в поиске «Премия 2ГИС» или нажать кнопку проекта на стартовом экране. Найти их также можно с помощью фильтра «Премия 2ГИС» в результатах поиска рубрики.

Подробнее о Премии 2ГИС и её алгоритме — на awards.2gis.ru

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