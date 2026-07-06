Решить эту проблему получится не раньше осени.

На фоне проблем с бензином и дизелем в московских автосалонах образовался дефицит электрических машин. Предложение не успевает за подскочившим с начала мая спросом, передает «Коммерсантъ».

Всего за несколько недель продажи электромобилей выросли до двух-трех единиц в день. При этом до нехватки бензина на заправках для реализации такого же числа мог потребоваться месяц.

«Многие летом 2026 года приняли решение отказаться от машин с ДВС. Но в Москве всё упирается в наличие машин у дилеров», — отметил источник, знакомый с результатами продаж электрокаров в последние несколько недель.

Отмечается, что поставки «электричек», в том числе по параллельному импорту, не успевают за их продажами. Причём скорого решения этой проблемы эксперты не ждут. По их оценкам, дилеры смогут нарастить объём импорта в лучшем случае в начале осени.

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