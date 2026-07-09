Mercedes-AMG превратил CLA в 680-сильный электрокар

Новинка стала самой мощной в истории серии CLA: три электромотора развивают 680 л.с. и разгоняют автомобиль до 100 км/ч всего за 2,7 секунды.

© Mercedes-Benz

Подразделение Mercedes-AMG представило CLA 45 нового поколения, который стал полностью электрическим и вышел далеко за рамки привычного класса компактных спортседанов. Если раньше модель соперничала с Audi RS 3, то теперь по динамике она приблизилась к гибридным суперкарам Ferrari и Lamborghini.

Главным отличием новинки является трехмоторная электрическая силовая установка. Два двигателя установлены на задней оси, еще один — спереди. Их суммарная пиковая мощность достигает 680 л.с. (500 кВт), а постоянная — 603 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,7 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, а с пакетом AMG Driver's Package увеличивается до 285 км/ч. При этом машина довольно тяжёлая: снаряженная масса почти достигает 2,3 тонны.

Мотор на передней оси подключается только при необходимости, помогая, например, во время интенсивного разгона. Система полного привода AMG Performance 4MATIC+ способна в режиме реального времени распределять крутящий момент не только между осями, но и между задними колесами благодаря функции torque vectoring.

Электрический автомобиль оснащен батареей емкостью 94 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода свыше 670 км у седана и около 640 км у универсала. Благодаря 800-вольтовой архитектуре аккумулятор поддерживает зарядку мощностью до 330 кВт — восполнить заряд с 10% до 80% можно примерно за 22 минуты.

© Mercedes-Benz

Для улучшения управляемости автомобиль получил адаптивную подвеску AMG Ride Control, семь режимов движения и активную аэродинамику. В зависимости от скорости и выбранной программы автоматически изменяется положение заднего спойлера (или спойлера на кромке крыши у универсала), а передние активные жалюзи регулируют поток воздуха, снижая лобовое сопротивление и улучшая охлаждение двигателя.

Одной из самых необычных функций стала система AMGFORCE S+, которая имитирует ощущения от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. При её включении водитель слышит записанный звук 2,0-литрового турбомотора AMG, ощущает искусственные переключения передач с кратковременными рывками тяги, а встроенные в сиденья вибромодули создают эффект работы бензинового двигателя.

Для любителей трек-дней предусмотрен пакет AMG Dynamic+ с системой AMG Track Pace. Она записывает более 80 параметров автомобиля десять раз в секунду, отображает телеметрию, время прохождения круга и помогает анализировать траекторию движения.

© Mercedes-Benz

Внешне электрический CLA 45 отличается от предыдущей генерации фирменной решеткой радиатора Panamericana, расширенными колесными арками, новым аэродинамическим обвесом, диффузором и 19- или 20-дюймовыми колесами. В салоне установлены спортивные кресла AMG, новое поколение мультимедийной системы MBUX на платформе MB.OS с интеграцией ChatGPT, Google Gemini и Microsoft Bing, а также специальные AMG-приложения для отображения параметров силовой установки и настройки автомобиля.

Стоимость нового Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ пока не раскрывается. Полноценная презентация новинки состоится в ближайшее время.

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