Путин дал гражданство России дизайнеру BMW X6

Автор BMW X5 и X6, Haval H9 и Citroën Oli получил российское гражданство.

© SIPA/East News

Бельгийский автомобильный дизайнер Пьер Леклерк, придумавший облик культовых внедорожников BMW, стал россиянином. Указ о присуждении ему российского гражданства подписал президент Владимир Путин.

Как следует из документа, с которым ознакомился «Рамблер/авто», 54-летний дизайнер оказался в числе 12 иностранных лиц, получивших гражданство РФ.

Леклерк — весьма известная личность в мировой автоиндустрии. Именно он нарисовал легендарные баварские «иксы» — массивный X5 и спортивный X6, которые переосмыслили представление о кроссоверах. Но это далеко не единственные его работы, покорившие мировой автопром.

Именно под руководством бельгийского дизайнера создавались экстремальные версии седанов, купе и родстеров BMW — от грозного седана M5 (F10) до изящного спорткара Z4 M. Некоторое время он работал в китайском концерне Great Wall Motor и разработал дизайн для премиального внедорожника Haval H9, а также создал концепт-кары Wey (например, Wey 01), которые визуально приблизили китайские машины к европейским Land Rover или Audi.

С 2018 года Пьер Леклерк занимает должность шеф-дизайнера французского бренда Citroen. Одной из его главных работ на этом посту стал представленный в 2023 году футуристичный концепт Citroën Oli.

Пока бельгийский специалист никак не прокомментировал решение взять российское гражданство.

Каким видят будущее автобренды: эти технологии и дизайн сводят с ума