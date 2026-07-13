Минпромторг РФ расширил список автомобилей для такси

Опубликован новый перечень авто, которым разрешается работа в таксопарках.

© Александр Авилов /Агентство «Москва»

Минпромторг РФ обновил список автомобилей, допущенных к работе в такси в России. В новой версии документа, опубликованной ведомством в понедельник, 13 июля, появилась одна новая модель.

Перечень автомобилей для такси пополнил первый полностью российский электрокар «Атом». Это среднеразмерный хэтчбек, разработанный челнинской компанией «Кама», входящей в структуру КамАЗа. Выпуск батарейной машины должен стартовать этим летом, а продажи начнутся до конца 2026 года.

Таким образом, список Минпромторга вырос до 10 марок и 30 моделей.

Список автомобилей, одобренных для работы в такси в России, версия от 13 июля 2026 года:

Lada: Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; Sollers: SP7, SF1;

SP7, SF1; Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space;

I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space; Voyah: Free, Dream, Passion;

Free, Dream, Passion; «Москвич»: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;

3, 3е, 6, 8, М70, М90; Haval: F7, F7x и Jolion;

F7, F7x и Jolion; Tenet: T7;

T7; Umo: модель 5;

модель 5; «АТС-Авто»: Lada Granta CNG;

Lada Granta CNG; Jetour: X70Plus;

X70Plus; «Кама»: «Атом».

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