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Минпромторг РФ расширил список автомобилей для такси

Иван Беликов

Опубликован новый перечень авто, которым разрешается работа в таксопарках.

Минпромторг РФ расширил список автомобилей для такси
© Александр Авилов /Агентство «Москва»

Минпромторг РФ обновил список автомобилей, допущенных к работе в такси в России. В новой версии документа, опубликованной ведомством в понедельник, 13 июля, появилась одна новая модель.

Перечень автомобилей для такси пополнил первый полностью российский электрокар «Атом». Это среднеразмерный хэтчбек, разработанный челнинской компанией «Кама», входящей в структуру КамАЗа. Выпуск батарейной машины должен стартовать этим летом, а продажи начнутся до конца 2026 года.

Таким образом, список Минпромторга вырос до 10 марок и 30 моделей.

Список автомобилей, одобренных для работы в такси в России, версия от 13 июля 2026 года:

  • Lada: Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
  • Sollers: SP7, SF1;
  • Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space;
  • Voyah: Free, Dream, Passion;
  • «Москвич»: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;
  • Haval: F7, F7x и Jolion;
  • Tenet: T7;
  • Umo: модель 5;
  • «АТС-Авто»: Lada Granta CNG;
  • Jetour: X70Plus;
  • «Кама»: «Атом».

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