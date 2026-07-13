Минпромторг РФ расширил список автомобилей для такси
Опубликован новый перечень авто, которым разрешается работа в таксопарках.
Минпромторг РФ обновил список автомобилей, допущенных к работе в такси в России. В новой версии документа, опубликованной ведомством в понедельник, 13 июля, появилась одна новая модель.
Перечень автомобилей для такси пополнил первый полностью российский электрокар «Атом». Это среднеразмерный хэтчбек, разработанный челнинской компанией «Кама», входящей в структуру КамАЗа. Выпуск батарейной машины должен стартовать этим летом, а продажи начнутся до конца 2026 года.
Таким образом, список Минпромторга вырос до 10 марок и 30 моделей.
Список автомобилей, одобренных для работы в такси в России, версия от 13 июля 2026 года:
- Lada: Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
- Sollers: SP7, SF1;
- Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space;
- Voyah: Free, Dream, Passion;
- «Москвич»: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;
- Haval: F7, F7x и Jolion;
- Tenet: T7;
- Umo: модель 5;
- «АТС-Авто»: Lada Granta CNG;
- Jetour: X70Plus;
- «Кама»: «Атом».
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