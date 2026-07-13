Кроссовер Tenet T8 получит две бесплатные опции

Флагман российского бренда обзаведётся новым оборудованием.

© Tenet

Российский автобренд Tenet объявил о расширении списка опций для автомобилей модельного ряда Tenet T8. Семиместная версия T8 получила функцию голосового помощника и дополнительный вариант цифрового оформления приборной панели, которые прежде были доступны только в пятиместном исполнении, рассказали в пресс-службе марки.

Голосовой помощник активируется кнопкой на руле или командой «Привет, Tenet». С его помощью можно управлять климат-контролем, включать подогрев сидений, открывать и закрывать окна и панорамный люк, а также настраивать мультимедийную систему. Система распознаёт команды от водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда слева и справа.

© Tenet

Одновременно с этим в оснащении стали доступны новые варианты оформления цифровой приборной панели. Помимо современного цифрового интерфейса появилась классическая тема с круглыми шкалами спидометра и тахометра, которая облегчает считывание информации во время движения.

Обновление смогут установить не только покупатели новых автомобилей Tenet T8, но и владельцы уже приобретённых кроссоверов этой модельной линейки. Бесплатная установка обновления доступна в любом официальном дилерском центре Tenet в рамках планового технического обслуживания.

Если вы задумались о покупке Tenet T8, то можете оценить финансовую нагрузку с помощью калькулятора автокредита нашего партнера. Он поможет рассчитать примерный ежемесячный платёж, исходя из стоимости выбранной вами комплектации и срока кредитования.

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