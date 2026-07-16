В России могут закрыться 10% автосалонов

В стране может возникнуть переизбыток дилерских центров.

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Около 10% автосалонов в России могут оказаться ненужными к концу 2026 года, предупредил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции в четверг, 16 июля.

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 4230 дилерских центров. По прогнозам РОАД, по итогам этого года будет продано 1,5 млн новых автомобилей, то есть в среднем по 355 машин на каждую точку продаж.

«Количество дилеров в России примерно сохраняется на стабильном уровне — около 4000 по стране, плюс-минус 100 в обе стороны. Но четыре тысячи автоцентров на рынок в 1,5 млн автомобилей не нужно. На один дилерский центр обычно приходится 1000 проданных машин в год», — передаёт слова президента РОАД корреспондент «Рамблер/авто».

По его словам, если до конца 2026 года продажи не пойдут резко вверх, то, вероятнее всего, 10% автосалонов в России прекратят работу.

Что касается более глобальной перспективы, то глава ассоциации отметил, что развитие интернет-площадок по продаже автомобилей не приведёт точно к исчезновению автоцентров.

«В мире 99% новых машин продаётся через дилеров, даже в Китае, где интернет-торговля развита чуть ли не сильнее, чем в других странах. И так оно будет и дальше, поскольку это обусловлено спецификой автомобиля как товара», — заключил Подщеколдин.

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