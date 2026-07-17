Названа причина массовых продаж АЗС в России

Заправки в различных регионах продаются по цене от 1 до до 150 млн рублей.

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Владельцы частных автозаправочных станций (АЗС) в России начали массово выставлять свои активы на продажу. За последний месяц на сайтах с объявлениями о коммерческой недвижимости и маркетплейсах было размещено свыше 150 таких объявлений, сообщает газета «Известия».

Цена АЗС варьируется в пределах от 1 до 150 млн рублей. Заправки продаются в Брянской, Владимирской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тамбовской областях и других регионах. Причина — дефицит топлива, который сильнее всего ударил именно по частникам.

«Распределение топлива для них идёт по остаточному принципу. И это не по причине какой-то зловредности, просто все крупные компании в первую очередь обеспечивают свои заправки, а затем топливо получают крупные региональные сети. Мелкие участники рынка — только третьи в этом списке», — отметил источник в топливной отрасли.

В отдельных регионах нужного объёма топлива сейчас нет или оно есть, но по очень высоким неконкурентоспособным ценам. В итоге у владельцев независимых АЗС остаётся два выхода: продать бизнес или приостановить работу до того, как наладится ситуация с поставками топлива.

Отмечается, что по состоянию на начало 2026 года в России работало около 27,7 тысяч автозаправочных станций.

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