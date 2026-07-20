Стала известна стоимость кроссовера Jeland J7

Новый среднеразмерный кроссовер уже поступил в продажу.

© Jeland

Российский бренд Jeland объявил о начале продаж нового среднеразмерного кроссовера J7. Новинка доступна в двух комплектациях — «Комфорт» и «Престиж», а также с передним или полным приводом.

Jeland J7 оснащается безальтернативным 1,6-литровым турбированным двигателем в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На переднеприводной модификации двигатель развивает 150 л.с., а на полноприводной — 186 л.с.

© Jeland

Уже в базовой комплектации «Комфорт» кроссовер получил:

двухзонный климат-контроль;

цифровые сервисы Apple CarPlay и Android Auto;

бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя;

электропривод двери багажника;

камеру заднего вида и задние парктроники;

полный зимний пакет, включая обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

Исполнение «Престиж» дополнено панорамной крышей с люком, вентиляцией передних сидений, подогревом второго ряда, беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, аудиосистемой с восемью динамиками, системой кругового обзора 540°, мониторингом слепых зон и расширенным набором электронных ассистентов (адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, функция предотвращения столкновений).

© Jeland

Версия с полным приводом (4WD) также оснащена интеллектуальной системой управления трансмиссией с семью режимами движения для разных типов покрытия.

Стоимость Jeland J7 без учета скидок составляет:

• 2 849 000 рублей за версию «Комфорт»;

• 3 049 000 рублей за переднеприводный «Престиж»;

• 3 349 000 рублей за полноприводную версию.

На автомобиль распространяется заводская гарантия сроком три года или 100 000 км пробега, после чего предусмотрена дополнительная техническая поддержка еще на два года или до 150 000 км пробега.

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Расшифровано название нового российского автобренда Jeland