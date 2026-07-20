Новый победитель в RDS Open: Корнеев впервые выиграл этап серии

Гонщик из Екатеринбурга остановил лидера сезона и отпраздновал первую победу во втором дивизионе чемпионата России по дрифту.

© RDS Open

На автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге завершился четвертый этап Открытого чемпионата Российской дрифт серии (RDS Open). Победу впервые в карьере на этапе серии одержал представитель Екатеринбурга Сергей Корнеев.

В квалификации лучший результат показал москвич Анатолий Щербак, который второй раз в сезоне стал победителем субботней сессии. Однако в парных заездах, проходивших по системе Double Elimination (двойное выбывание), сильнее оказался Корнеев.

По пути к финалу пилот команды STAR PËR STARS AIMOL последовательно победил Сергея Давидадзе, Александра Леонова, Станислава Антропова и дебютанта серии Матвея Вахрушева. Причем в двух дуэлях судьям пришлось назначать перезаезды (OMT), чтобы определить сильнейшего.

© RDS Open

В решающем противостоянии Корнеев встретился с лидером квалификации Анатолием Щербаком. Первый заезд остался за москвичом, однако по регламенту Double Elimination победитель определялся в дополнительной дуэли. Во втором хите сильнее оказался Корнеев, который впервые поднялся на высшую ступень пьедестала RDS Open.

«Эмоции просто невероятные! Очень счастлив, потому что с прошлого года не удавалось подняться на высшую ступень пьедестала. Эта победа для меня очень важна», — сказал Сергей Корнеев после финиша.

Третье место по итогам этапа занял дебютант чемпионата Матвей Вахрушев из Санкт-Петербурга.

В командном зачете победу одержал коллектив STAR PËR STARS AIMOL, второе место заняла Tamashi Racing, а третьим стал «ЦМРБанк».

© RDS Open

После четырех этапов сезона лидером личного зачета остается Анатолий Щербак, набравший 734 очка. На втором месте идет Владимир Афанасьев (492). Сергей Корнеев благодаря победе на «Игора Драйв» поднялся на третью строчку с 445 баллами. В командном зачете лидирует STAR PËR STARS AIMOL (1037 очков), опережая Tamashi Racing на 108 баллов.

Напомним, четвёртый этап Открытого чемпионата РДС состоялся в рамках юбилейного фестиваля «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв». Помимо автоспортивных соревнований, гости мероприятия смогли насладиться выставкой редких автомобилей, посетить сотни лекций и мастер-классов, а также зарядиться отличным настроением в рамках концертной программы под песни Полины Гагариной, группы «Комната Культуры» и Вани Дмитриенко.

Следующий этап Российской дрифт серии состоится 1-2 августа на автодроме «Красное Кольцо» в Красноярске, где также пройдет пятый этап RDS GP. Билеты доступны на сайте tickets.vdrifte.ru.

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