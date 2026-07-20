Бензин в Москве готовится пробить отметку в 100 рублей

До трёхзначного значения на АЗС в Москве и Подмосковье осталось 49 копеек.

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Стоимость премиального бензина в Москве и Московской области уже в скором времени может достичь отметки в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

Согласно объединённому отчёту по Москве и Подмосковью, средний ценник на АИ-100 за неделю 13-20 июля вырос до 99,51 рубля. Если ориентироваться на данные Росстата, то ещё на прошлой неделе этот сорт стоил 98,65 рубля. Учитывая такие темпы подорожания, можно ожидать, что в течение ближайшей недели АИ-100 преодолеет психологическую отметку в 100 рублей.

Остальным маркам до трёхзначного ценника далеко: АИ-95 стоит 74,16 рубля, а бюджетный АИ-92 — 67,57 рубля за литр. Стоимость дизтоплива составляет 81,64 рубля.

Стоимость топлива на АЗС в Москве и Подмосковье по итогам недели 13–20 июля:

АИ-92: 67,57 рубля;

67,57 рубля; АИ-95: 74,16 рубля;

74,16 рубля; АИ-100: 99,51 рубля;

99,51 рубля; ДТ: 81,64 рубля.

О ценах на автомобильное топливо по стране станет известно в среду, 22 июля, когда Росстат опубликует еженедельный отчёт по итогам мониторинга цен на заправках.

Стоимость литра бензина перевалила за 100 рублей в пяти регионах