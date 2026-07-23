Кроссовер Lada Azimut прошёл уникальный краш-тест

АвтоВАЗ рассказал о жёстком краш-тесте своего нового кроссовера.

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После завершения серии сертификационных краш-тестов Lada Azimut прошёл одно из наиболее сложных испытаний по пассивной безопасности. Краш-тест провели по одному из самых требовательных международных стандартов, рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Согласно методике испытаний, автомобиль, стоящий на платформе, разгоняется до 32 км/ч и врезается под углом в неподвижный стальной столб. Задача — оценить уровень защиты водителя при тяжёлых боковых столкновениях.

В момент удара штатно сработали механизм преднатяжения ремня безопасности, боковые подушки безопасности, а также боковые шторки, которые впервые применены на Lada Azimut в практике АвтоВАЗа.

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«По итогам теста Lada Azimut продемонстрировал высокий уровень защиты водителя», — сообщили в тольяттинском концерне.

Также испытатели зафиксировали отсутствие утечек топлива, автоматическое включение аварийной сигнализации, автоматическую разблокировку дверных замков и работу системы ЭРА-ГЛОНАСС. Штатно отработали и зоны программируемой деформации, и каркас кузова, при разработке которого было увеличено содержание высокопрочных сталей.

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Запуск серийного производства Lada Azimut запланирован на начало осени. В продаже кроссовер появится до конца 2026 года.

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