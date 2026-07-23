Россия вошла в топ-6 крупнейших авторынков Европы

Российский рынок стал лидером по темпу роста.

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Российский авторынок второй месяц подряд занял шестое место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. В июне в нашей стране было продано 116,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает «Автостат».

Причём Россия показала самый высокий темп роста среди шести крупнейших авторынков Европы. По объёму продаж страна лишь немного уступила Испании, которая заняла пятое место с результатом 118,4 тыс. автомобилей.

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Германия — 296,4 тыс. (+15,7% к июня 2025 года); Великобритания — 213,2 тыс. (+11,4%); Франция — 188,8 тыс. (+11,4%); Италия — 146,4 тыс. (+10,6%); Испания — 118,4 тыс. (+7,8%); Россия — 116,3 тыс. (+29%).

Таким образом, российский авторынок отстал от испанского всего на 2,1 тыс. машин, но при этом продемонстрировал значительно более высокую динамику роста.

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