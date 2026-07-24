Сбер снизил ставки по автокредитам

Для покупателей автомобилей в кредит это означает уменьшение ежемесячного платежа и общей переплаты.

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Российский рынок автокредитования растёт, и банки постепенно адаптируют условия под увеличившийся спрос. Сбер объявил о снижении ставок по автокредитам: теперь оформить заём на покупку новой или подержанной машины можно на более выгодных условиях.

Согласно обновлённым условиям, наиболее низкая ставка действует в первый месяц кредитования — 22,4% годовых. Далее она меняется в зависимости от возраста автомобиля: при покупке новой машины ставка составит 23,9%, а на автомобиль с пробегом — 25,4% годовых.

Сбер снизил ставки на фоне повышения спроса на автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первой половине 2026 года банки выдали в общей сложности 539,5 тысяч займов на покупку новых и подержанных машин. Это на 17,2% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Пик выдачи автокредитов пришёлся на март и май — в эти месяцы было одобрено по 103,2 тысячи заявок. Как отмечают эксперты, дальнейшая динамика автокредитования будет зависеть от политики ЦБ РФ и покупательной способности населения во втором полугодии 2026 года.

Сбер установил рекорд по выдаче автокредитов на машины с пробегом