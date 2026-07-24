Представлены первые кадры календаря Pirelli 2027 года

Новый календарь Pirelli посвящён Индии и раскрывает её через диалог западного и индийского взглядов.

© Pirelli

Опубликованы первые кадры календаря Pirelli 2027 года, посвященного Индии. Впервые проект объединил работы сразу двух фотографов — норвежца Сольве Сундсбё и индийского мастера Рагху Рая. Их разные подходы позволили показать страну с двух сторон — через западный и индийский взгляд.

После смерти Рагху Рая в апреле 2026 года его часть работы продолжила дочь фотографа Авани Рай. Она переосмыслила первоначальную концепцию отца и перенесла съемки из студии на улицы Старого Дели, выбрав многие из тех мест, которые он сам фотографировал на протяжении своей карьеры. В результате ее работа объединила архивные снимки отца с современной жизнью города.

© Pirelli

Сольве Сундсбё, в свою очередь, снимал в Раджастхане — между фортом Джайгарх в Джайпуре и городом Аджабгарх. Его объективом стали известные представители индийской культуры. В съемках приняли участие актрисы Адити Рао Хидари и Авантика Ванданапу, актриса и продюсер Фрида Пинто, музыкант и композитор Анушка Шанкар, поэт и перформер Рупи Каур, модели Лакшми Менон и Бхавита Мандава, а также писатель, продюсер и телеведущая Падма Лакшми.

© Pirelli

Съемки Авани Рай получились более масштабными: в проекте приняли участие более 200 человек. Среди них — жители Индии, танцоры, уличные художники, ремесленники, музыканты и артисты. В кадре также появилась мать фотографа Гурмит Рай.

© Pirelli

По замыслу авторов, новый календарь стал своеобразным диалогом между двумя поколениями и двумя художественными традициями. Через портреты, архивные фотографии и сцены повседневной жизни создатели проекта попытались показать современную Индию — яркую, контрастную и многогранную.

© Pirelli

Итальянская марка выпускает свой легендарный календарь с 1964 года. Издание давно вышло за рамки автомобильного промопродукта, став признанным произведением фотоискусства. Среди приглашенных в разные годы авторов — цвет мировой фотографии: Хельмут Ньютон, Энни Лейбовиц, Стив МакКарри, Брюс Вебер, Питер Линдберг и Тим Уокер.

© Pirelli

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