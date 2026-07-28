Доставка автозапчастей в Россию резко подорожала

Рост цен на топливо привел к удорожанию логистики автомобильных комплектующих примерно на треть. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Сильнее всего подорожание ударило по крупногабаритным деталям — задним крыльям, дверям и несъемным металлическим элементам. Их стоимость выросла на 10–12%.

Для дорогих, но легких комплектующих рост оказался минимальным — около 1–2%. Речь идет о фарах, электронных блоках и декоративных накладках.

Уфимцев отметил, что проблема затронула в первую очередь китайские бренды. Запчасти из КНР даже для одной европейской марки могут различаться по креплениям и узлам. Из Китая активнее поставляют бамперы и пластиковые детали. Фары, стекла и сложную электронику чаще ввозили через ОАЭ, где качество и сертификация были выше.

Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что с 2012 года средняя цена нового автомобиля в России повысилась в три раза. По его данным, если 14 лет назад средняя стоимость машины в РФ составляла 800 тыс. рублей, то по состоянию на середину текущего года она достигла 3,3 млн рублей.

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