В Москве планируется ограничить максимально разрешенную скорость движения до 30 км/ч. Об этом сообщили в ГИБДД.

Такую меру могут осуществить для улиц, где ходят несовершеннолетние дети, например, около школ, где передвигаются на велосипедах или гуляют пешеходы.

В дальнейшем планируется разработать план скоростного режима индивидуально для каждой пешеходной улицы.

Ранее «Рамблер» сообщал об ужесточении правил ПДД в отношении ж/д переездов. С 1 мая увеличен размер штрафа. Теперь нарушители обязаны платить 5 тыс. рублей вместо 1 тыс. Если водитель решил пересечь нерегулируемым переезд, его могут лишить прав. Срок лишения варьируется от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение - на год.

С начала текущего года превышение скорости стало причиной 70 процентов смертей при ДТП в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 17 мая.

Рамблер

— Если говорить про Москву, с начала года произошло уже 205 ДТП, в которых погибли 22 человека. Касаемо погибших: почти 70 процентов — по причине превышения скорости, — рассказал руководитель ведомства в эфире радиостанции «Шансон».

Кроме того, Максим Ликсутов выступил за снижение нештрафуемого порога скорости в городах, отмечает РИА Новости.

Споры о снижении нештрафуемого сегодня превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч разгорятся с новой силой. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения вновь поручила МВД Минтрансу до 1 августа подготовить позицию по этому вопросу. На сей раз согласованную.

Речь идет, по сути, о возвращении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. Только теперь не повсеместно, а только в населенных пунктах. Автором инициативы стал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, который входит в правительственную комиссию, сообщает "Коммерсант".

Напомним, что ответственность водителей за превышение скорости на 10-20 км/ч существовала до 2013 года. Но от нее отказались, потому что выявлять данное нарушение стали с помощью камер фотовидеофиксации в автоматическом режиме. За выявленное таким способом нарушение можно наказать автовладельца по минимальной санкции, предусмотренной статьей Кодекса об административных правонарушениях. А минимальной санкцией было предупреждение. По сути, статья не работала. Вот от нее и отказались.

В то же время о необходимости возврата наказания за такое нарушение с некоторой периодичностью начинают говорить различные представители власти. Разрабатываются соответствующие проекты. На одном из общественных обсуждений необходимости снижения этого впервые прозвучала идея понизить порог до 10 км/ч для населенных пунктов. Но и она была отвергнута.

Тогда представители ГИБДД заявляли о необходимости для начала провести ревизию всех дорожных ограничений скорости, навести порядок, и только после этого говорить о возможности снижения нештрафуемого порога. Но ревизия до сих пор не проведена, на дорогах постоянно встречаются бессмысленные, а порой и волюнтаристские ограничения скоростного режима, но снова ведется речь о необходимости снижения нештрафуемого порога.

Необходимость понижения порога инициаторы объясняют тем, что при разрешенных 60 км/ч автомобили едут 80. А при наезде на пешехода с такой скоростью шансы выжить стремятся к нулю. В тоже время, в регионах нашли способы бороться с этой проблемой. В Московской области в большинстве населенных пунктов скорость ограничена 50 км/ч. В Татарстане - вообще 40 км/ч. То есть, вопрос безопасности пешеходов регулируется с помощью знаков, и не требует изменения законодательства.

Напомним, что в ноябре прошлого года в интервью на телеканале "Россия 1" министр внутренних дел Владимир Колокольцев подтвердил позицию ведомства, которое не поддерживает снижения этого порога.

Рамблер

- Мы категорические противники такого нововведения - сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч, - сообщил тогда министр. - Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП, и даже величина штрафа не меняется. Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие - это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование - 10 километров больше, 10 километров меньше.

Вряд ли за это время позиция ведомства по этому вопросу изменится.

Что же касается Минтранса, то при прежнем главе ведомство поддерживало идею снижения нештрафуемого порога. Нынешняя позиция - неизвестна.

Автоэксперты же в большинстве своем утверждают, что нынешний порог необходимо сохранить, поскольку он позволяет смягчать последствия необоснованного занижения скоростных режимов. Кроме того, они напоминают, что от введения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч вырастет только количество штрафов, а отнюдь не безопасность. Между тем, по данным за прошлый год, у нас оформлено более 145 миллионов штрафов. То есть, оштрафован практически каждый житель России. Но количество никак не переходит в качество.

Сотрудники ГИБДД начали по-новому ловить нарушителей на дорогах — они используют специальное мобильное приложение, которое информирует инспекторов об автомобилях, не зарегистрированных в Госавтоинспекции, а также о водителях, лишенных прав. Об этом сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области.

Специальные экипажи были выставлены в Екатеринбурге на перекрестках улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна, Вильгельма Де Геннина и Краснолесья. С помощью мобильного приложения инспекторы оперативно получают уведомления о нарушителях.

Так, за два часа рейда сотрудники ГИБДД получили свыше 15 уведомлений, в 5 случаях информация о водителях подтвердилась, и были задержаны автомобилисты, лишенные водительских прав. У трех автомобилей, на которые указало приложение, была прекращена регистрация.

Ранее российских водителей предупредили о скрытых проверках ГИБДД. Планируется, что сотрудники ведомства станут чаще дежурить рядом с аварийно опасными местами в патрульных автомобилях без опознавательных знаков.

Если гражданин уплатит штраф за административное правонарушение до того, как постановление о назначении санкции вступит в силу, и совершит аналогичный проступок через год после уплаты штрафа, правонарушение не будет считаться повторным. Соответствующий закон Госдума рассмотрит на пленарном заседании 19 мая.

Сейчас человек считается подвергнутым административному наказанию, когда вступало в силу постановление о назначении санкции и до того момента, как пройдёт год со вступления постановления в силу. Из этого правила хотят сделать исключение. Согласно закону, если человек уплатил штраф до вступления постановления в силу, он считается подвергнутым административному наказанию в течение года с того дня, когда он заплатил штраф за совершённое им правонарушение. Одновременно документ закрепляет возможность перечислить штраф заранее.