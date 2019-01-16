Крупная авария под Воронежем

ТАСС сообщили в единой диспетчерской службе Нижнедевицкого района. ДТП произошло на 166 км автодороги Курск — Борисоглебск 15 января около 15.15 мск. Число жертв аварии с участием трех автомобилей в Воронежской области достигло восьми человек, об этомсообщили в единой диспетчерской службе Нижнедевицкого района. ДТП произошло на 166 км автодороги Курск — Борисоглебск 15 января около 15.15 мск.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля " Лексус ", следовавшего в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся ещё с двумя автомобилями « Киа Рио» и « Тойота Лэнд Крузер».

Выживших в аварии нет. Почему «Лексус» выехал на встречную полосу, неизвестно. По одной версии, водитель совершал обгон, по другой — зацепил обочину и его занесло.