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Крупная авария под Воронежем 

Рамблер 1 час назад
Число жертв аварии с участием трех автомобилей в Воронежской области достигло восьми человек, об этом ТАСС сообщили в единой диспетчерской службе Нижнедевицкого района. ДТП произошло на 166 км автодороги Курск — Борисоглебск 15 января около 15.15 мск.
По предварительным данным полиции, водитель автомобиля "Лексус", следовавшего в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся ещё с двумя автомобилями «Киа Рио» и «Тойота Лэнд Крузер».
Одним из погибших при столкновении стал управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев, об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Металлоинвест».
Выживших в аварии нет. Почему «Лексус» выехал на встречную полосу, неизвестно. По одной версии, водитель совершал обгон, по другой — зацепил обочину и его занесло.
ДТП , Фото , Kia , Lexus , Toyota , Александр Тищенко , Металлоинвест , ОЭМК , ИТАР-ТАСС
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