Появились подробности относительно ДТП в Италии, в результате которого перевернулся автобус с туристами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в итальянском государстве.
До этого стало известно, что в ходе инцидента погиб один россиянин, еще 10 человек пострадали.
Согласно новым данным, четверо пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы средней степени тяжести.
"Если они окажутся гражданами России, посольство РФ окажет им всевозможную помощь", — отметил сотрудник дипмиссии.
Кроме того, по информации местных СМИ, причиной аварии стали деревья на склоне, которые остановили автобус.
#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 22 мая 2019 г.