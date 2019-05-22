Появились подробности ДТП с туристическим автобусом в Италии

Появились подробности относительно ДТП в Италии, в результате которого перевернулся автобус с туристами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в итальянском государстве.

До этого стало известно, что в ходе инцидента погиб один россиянин, еще 10 человек пострадали.

Согласно новым данным, четверо пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы средней степени тяжести.

"Если они окажутся гражданами России, посольство РФ окажет им всевозможную помощь", — отметил сотрудник дипмиссии.

Кроме того, по информации местных СМИ, причиной аварии стали деревья на склоне, которые остановили автобус.