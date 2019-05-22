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Появились подробности ДТП с туристическим автобусом в Италии 

Газета.Ru 4 часа назад
Появились подробности относительно ДТП в Италии, в результате которого перевернулся автобус с туристами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в итальянском государстве.
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До этого стало известно, что в ходе инцидента погиб один россиянин, еще 10 человек пострадали.
Согласно новым данным, четверо пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы средней степени тяжести.
"Если они окажутся гражданами России, посольство РФ окажет им всевозможную помощь", — отметил сотрудник дипмиссии.
Кроме того, по информации местных СМИ, причиной аварии стали деревья на склоне, которые остановили автобус.
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