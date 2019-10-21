Мотоблогерша разбилась в ДТП

Украинская Instagram-модель Елена Кузавова погибла в ДТП недалеко от Киева. Женщина ехала на мотоцикле по Гомельскому шоссе, когда один из автомобилей внезапно развернуться посреди дороги. Мотоциклистка скончалась в больнице, куда ее успели доставить с места аварии. Обломки мотоцикла и автомобиля были разбросаны по всей трассе.

Знакомые утверждают, что Кузавова всегда ездила медленно и осторожно.

41-летняя Елена Кузавова, известная в сети как Kuzavini. Она увлекалась мотоциклами. На ее страницу в Instagram было подписано более 70.000 пользователей. Известно также, что у Елены осталась взрослая дочь.