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Мотоблогерша разбилась в ДТП 

Рамблер 1 час назад
Украинская Instagram-модель Елена Кузавова погибла в ДТП недалеко от Киева. Женщина ехала на мотоцикле по Гомельскому шоссе, когда один из автомобилей внезапно развернуться посреди дороги. Мотоциклистка скончалась в больнице, куда ее успели доставить с места аварии. Обломки мотоцикла и автомобиля были разбросаны по всей трассе.
Знакомые утверждают, что Кузавова всегда ездила медленно и осторожно.
41-летняя Елена Кузавова, известная в сети как Kuzavini. Она увлекалась мотоциклами. На ее страницу в Instagram было подписано более 70.000 пользователей. Известно также, что у Елены осталась взрослая дочь.
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ДТП , Фото
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