Влетела в отбойник на полной скорости

Московская мотоблогерша по имени Дарья, известная под псевдонимом Фантастическая Дастиш разбилась в ДТП. Девушка влетела в отбойник, когда ехала на мотоцикле по трассе, ведущей из Адлера в Красную Поляну. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Сочи24».

Видео инцидента появилось в сети. На кадрах ролика видно, что Дарья некоторое время управляет мотоциклом, убрав руки с руля. Затем, когда девушка вернула управление в свои руки, она зацепилась пальцем за ограждение и упала с мотоцикла.

По данным «Сочи24», ДТП произошло в конце сентября 2019 года. Пострадавшая, по ее собственным словам, попала в сочинскую больницу, откуда затем ее перевезли в Краснодар. «Из повреждений. Разорванные нервы, соединяющие руку с плечом. Сломанный большой палец. Им я зацепилась за отбойник. За него меня выдернуло с мотоцикла», — рассказала Дарья.

Дарья известна своими видео, на некоторых из которых она танцует на мотоцикле, не держась за руль. Сейчас аккаунт девушки в Instagram недоступен.