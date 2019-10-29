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Влетела в отбойник на полной скорости 

Рамблер 2 часа назад
Московская мотоблогерша по имени Дарья, известная под псевдонимом Фантастическая Дастиш разбилась в ДТП. Девушка влетела в отбойник, когда ехала на мотоцикле по трассе, ведущей из Адлера в Красную Поляну. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Сочи24».
Видео инцидента появилось в сети. На кадрах ролика видно, что Дарья некоторое время управляет мотоциклом, убрав руки с руля. Затем, когда девушка вернула управление в свои руки, она зацепилась пальцем за ограждение и упала с мотоцикла.
По данным «Сочи24», ДТП произошло в конце сентября 2019 года. Пострадавшая, по ее собственным словам, попала в сочинскую больницу, откуда затем ее перевезли в Краснодар. «Из повреждений. Разорванные нервы, соединяющие руку с плечом. Сломанный большой палец. Им я зацепилась за отбойник. За него меня выдернуло с мотоцикла», — рассказала Дарья.
Дарья известна своими видео, на некоторых из которых она танцует на мотоцикле, не держась за руль. Сейчас аккаунт девушки в Instagram недоступен.
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Теги:
ДТП , Фото
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