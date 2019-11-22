Дорога поглотила легковушку на глазах

Уличные камеры видеонаблюдения в Бразилии зафиксировали чрезвычайное происшествие: легковой автомобиль буквально влетел в огромную яму. На кадрах видно, как сначала по дороге проезжает большегрузное авто, после чего и образуется провал. Через пару секунд на том же месте оказывается уже легковушка, которая на скорости влетает в образовавшийся провал. К счастью, водитель и пассажир не пострадали, отделавшись испугом и синяками.