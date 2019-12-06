Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва 

На видео попала тестовая поездка в Санкт-Петербурге, которая чудом не завершилась гибелью людей. Во время тест-драйва Audi водитель влетел на перекрёстке в Mercedes, затем снёс дородный знак, светофор и ограждения. После этого он вылетел на газон и задел ещё 11 автомобилей. Сам водитель получил травмы, пострадал также его 42-летний пассажир. Оба они отправлены в больницу. К счастью, среди других водителей пострадавших нет.
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