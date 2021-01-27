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Гололед спровоцировал хаос на дорогах Владивостока 

Александр Котлеткин 2 часа назад
В городе произошло несколько десятков ДТП.
Гололед во Владивостоке привел к дорожному коллапсу. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых автомобили теряют управление на скользких дорогах и попадают в ДТП.
1/6  Гололед во Владивостоке привел к дорожному коллапсу. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых автомобили теряют управление на скользких дорогах и попадают в ДТП.
Фото: Вконтакте
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Так на одной из городских улиц троллейбус протаранил сразу 4 автомобиля. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
2/6  Так на одной из городских улиц троллейбус протаранил сразу 4 автомобиля. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
Фото: Instagram
Особенно сложно приходится водителям на подъемах.
3/6  Особенно сложно приходится водителям на подъемах.
Фото: Instagram
Как сообщают очевидцы, даже полноприводные поочередно скатываются вниз и сталкиваются между собой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
4/6  Как сообщают очевидцы, даже полноприводные поочередно скатываются вниз и сталкиваются между собой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Фото: Instagram
По информации издания, всего в городе произошло несколько десятков аварий, а на дорогах творится настоящий хаос.
5/6  По информации издания, всего в городе произошло несколько десятков аварий, а на дорогах творится настоящий хаос.
Фото: Instagram
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6/6 
Фото: Instagram
Гололед во Владивостоке привел к дорожному коллапсу. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых автомобили теряют управление на скользких дорогах и попадают в ДТП. Так на одной из городских улиц троллейбус протаранил сразу 4 автомобиля. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
Особенно сложно приходится водителям на подъемах.
Как сообщают очевидцы, даже полноприводные поочередно скатываются вниз и сталкиваются между собой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, всего в городе произошло несколько десятков аварий, а на дорогах творится настоящий хаос.
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