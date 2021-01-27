Гололед спровоцировал хаос на дорогах Владивостока 

По информации издания, всего в городе произошло несколько десятков аварий, а на дорогах творится настоящий хаос.

5/6 По информации издания, всего в городе произошло несколько десятков аварий, а на дорогах творится настоящий хаос.

Как сообщают очевидцы, даже полноприводные поочередно скатываются вниз и сталкиваются между собой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

4/6 Как сообщают очевидцы, даже полноприводные поочередно скатываются вниз и сталкиваются между собой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Так на одной из городских улиц троллейбус протаранил сразу 4 автомобиля. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

2/6 Так на одной из городских улиц троллейбус протаранил сразу 4 автомобиля. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

Гололед во Владивостоке привел к дорожному коллапсу. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых автомобили теряют управление на скользких дорогах и попадают в ДТП.

1/6 Гололед во Владивостоке привел к дорожному коллапсу. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых автомобили теряют управление на скользких дорогах и попадают в ДТП.

Гололед во Владивостоке привел к дорожному коллапсу. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых автомобили теряют управление на скользких дорогах и попадают в ДТП. Так на одной из городских улиц троллейбус протаранил сразу 4 автомобиля. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

Особенно сложно приходится водителям на подъемах.

Как сообщают очевидцы, даже полноприводные поочередно скатываются вниз и сталкиваются между собой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, всего в городе произошло несколько десятков аварий, а на дорогах творится настоящий хаос.