Гололед спровоцировал хаос на дорогах Владивостока 

Гололед во Владивостоке привел к дорожному коллапсу. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых автомобили теряют управление на скользких дорогах и попадают в ДТП. Так на одной из городских улиц троллейбус протаранил сразу 4 автомобиля. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
Особенно сложно приходится водителям на подъемах.
Как сообщают очевидцы, даже полноприводные поочередно скатываются вниз и сталкиваются между собой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, всего в городе произошло несколько десятков аварий, а на дорогах творится настоящий хаос.