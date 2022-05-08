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42 минуты назад

Aвтобус с фанатами «Спартака» попал в смертельное ДТП

Илья Родин

Микроавтобус с болельщиками «Спартака» попал в аварию по дороге из Екатеринбурга, в котором проходил матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. В ДТП погиб один человек. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу фанатского объединения «Фратрия».

Aвтобус с фанатами «Спартака» попал в смертельное ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По возвращении домой с матча «Урал» — «Спартак» в ДТП попал микроавтобус с 15 болельщиками красно-белых. Один человек погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната. Пострадавшим красно-белым желаем скорейшего выздоровления!», - говорится в сообщении.

Отмечается, что московский «Спартак» в 28 встречах набрал 37 очков. Клуб вышел на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2022-2023 годов.

Ранее сообщалось, что в Мордовии столкнулся с грузовиком автобус, перевозивший детей на соревнования. В результате ДТП в больницу обратились «водитель и двое пассажиров грузового автомобиля, а также четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса». После осмотра они направлены на домашнее лечение.

ДТП,Спартак,
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