В Подмосковье девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в Подмосковье маршрутка столкнулась с иномаркой. В результате ДТП девять человек пострадали, двое из них доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что столкновение произошло на 28-м км трассы «Дон» в Подмосковье.
«По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, не справился с управлением, в результате чего совершил попутное столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП девять человек пострадали, двое из них госпитализированы в медицинское учреждение», – сообщил собеседник агентства.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель иномарки насмерть сбил женщину, которая стояла на автобусной остановке на западе Москвы.