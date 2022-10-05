Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

В Подмосковье девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Елена Прошина

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в Подмосковье маршрутка столкнулась с иномаркой. В результате ДТП девять человек пострадали, двое из них доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

В Подмосковье девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что столкновение произошло на 28-м км трассы «Дон» в Подмосковье.

«По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, не справился с управлением, в результате чего совершил попутное столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП девять человек пострадали, двое из них госпитализированы в медицинское учреждение», – сообщил собеседник агентства.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил женщину, которая стояла на автобусной остановке на западе Москвы.

ДТП,Mitsubishi,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители