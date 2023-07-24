Land Cruiser протаранил «Пятерочку» в Подмосковье
В деревне Васькино городского округа Чехов водитель Land Cruiser врезался в супермаркет «Пятерочка». Об этом сообщает «Чехов Вид» со ссылкой на пресс-релиз Главного управления МВД России по Московской области.
«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Чехов. Сегодня примерно в 13:00 на ул. Угловая д. Васькино произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1960 г.р., управляя автомобилем марки “Тойота”, при парковке не справился с управлением и совершил наезд на витрину торгового помещения. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в МВД по Московской области.
Инцидент попал на камеры наружного и внутреннего наблюдения. На полученных кадрах можно увидеть, как автомобиль пробивает стену супермаркета и въезжает внутрь торгового зала. В это время внутри магазина находился сотрудник, который успел благополучно отбежать в сторону. Сумма нанесённого ущерба, как и причины аварии, уточняются.
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