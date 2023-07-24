Land Cruiser протаранил «Пятерочку» в Подмосковье

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Чехов. Сегодня примерно в 13:00 на ул. Угловая д. Васькино произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1960 г.р., управляя автомобилем марки “Тойота”, при парковке не справился с управлением и совершил наезд на витрину торгового помещения. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в МВД по Московской области.