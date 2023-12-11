Иномарка упала с четвертого этажа московской автостоянки

В московском районе Митино Volkswagen Touareg выпал с четвёртого этажа автостоянки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что причиной аварии стала невнимательность водителя — находящийся за рулём мужчина не заметил ограждений, когда сдавал назад. В результате автомобиль проломил ограждения и упал с четвёртого этажа. Источник отмечает, что водитель отделался лёгким испугом, но автомобиль получил значительные повреждения.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Водителя проверяют на состояние алкогольного опьянения — очевидцы аварии утверждают, что мужчина мог быть пьян.