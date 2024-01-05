В Рязанской области загорелся автобус

ГУМЧС по Рязанской области сообщает, что поблизости от села Пощупово загорелся экскурсионный автобус. Об этом пишет РИА «Новости» .

Отмечается, что пожар произошёл в 12:04 по местному времени. В данный момент пожар уже потушен, правоохранительные органы выясняют причину возгорания. Всего в тушении было задействовано четыре человека и две единицы техники.