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В Рязанской области загорелся автобус

ГУМЧС по Рязанской области сообщает, что поблизости от села Пощупово загорелся экскурсионный автобус. Об этом пишет РИА «Новости».

В Рязанской области загорелся автобус
©  Кадр видео очевидца

Отмечается, что пожар произошёл в 12:04 по местному времени. В данный момент пожар уже потушен, правоохранительные органы выясняют причину возгорания. Всего в тушении было задействовано четыре человека и две единицы техники.

«Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются», — добавили в ведомстве.

Ранее в Новосибирский области загорелся школьный автобус.

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