Иномарка сбила девушку и протаранила несколько автомобилей в Петербурге

На Пяти углах в Санкт-Петербурге произошла крупная авария — водитель иномарки сбил девушку, а также протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно имеющейся информации, 50-летний водитель иномарки не справился с управлением, когда двигался по Разъезжей улице на большой скорости. В результате автомобиль задел другую машину на перекрестке и сбил девушку, которая переходила дорогу, после чего протаранил еще несколько машин.

Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения. На полученных кадрах можно увидеть, как пострадавшая с такой силой отлетает от удара, что перелетает через несколько стоящих друг за другом машин. Источник утверждает, что девушка осталась жива, но находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия уже работает полиция и скорая помощь.