Спасательные работы на месте трагического ДТП в Петербурге завершили. Сейчас специалисты подводят стропы, чтобы поднять сам автобус.

По уточненным данным МЧС России, спасатели достали из затонувшего транспортного средства девять человек. Как информирует РИА Новости, трое погибли на месте, четверо находятся в состоянии клинической смерти, двое - в тяжелом состоянии.

Названа предварительная причина аварии с автобусом в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что водителя автобуса, попавшего в ДТП, задержали. Сотрудник ООО «Такси» не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.