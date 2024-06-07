Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло

Пострадавшими в ДТП с автобусом для вахтовиков в Забайкалье стали 25 человек, еще 3 погибли. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аранина.

"Пострадали 28 человек, в числе которых 3 погибших, 6 человек получили медицинскую помощь на месте. Остальные пострадавшие будут госпитализированы в центральную районную больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказала Аранина.



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