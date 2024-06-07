Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом вахтовиков в Забайкалье возросло до 25
Пострадавшими в ДТП с автобусом для вахтовиков в Забайкалье стали 25 человек, еще 3 погибли. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аранина.
"Пострадали 28 человек, в числе которых 3 погибших, 6 человек получили медицинскую помощь на месте. Остальные пострадавшие будут госпитализированы в центральную районную больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказала Аранина.