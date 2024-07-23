Блогер МотоТаня оставила символичный пост перед своей гибелью

Российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом МотоТаня, говорила о планах покорить Турцию. Такой пост она написала на своей странице в социальной сети за четыре дня до трагедии.

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— Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию, — написала МотоТаня.



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После того, как стало известно о гибели блогерши, поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под этой публикацией. Один из пользователей отметил символичность последнего поста.

До этого во вторник, 23 июля, стало известно, что блогер погибла в аварии в Турции. ДТП произошло на трассе Милас — Секе. МотоТаня не справилась с управлением и врезалась в грузовой автомобиль. Она скончалась до приезда кареты скорой помощи.

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП. Авария произошла на 218-м километре Чуйского тракта. Автомобиль, в котором ехал замминистра, делал обгон по полосе встречного движения и столкнулся с другой машиной.