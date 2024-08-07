Три человека погибли в массовом ДТП в Ингушетии

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия сообщило, что в регионе произошло массовое ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что еще три человека получили травмы, в данный момент они госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на место аварии прибыли спасатели.

«7 августа 2024 года в 13:45 по московскому времени в Центр обработки вызовов "Служба 112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда "Эрзи" в составе трех человек и одной единицы техники. По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение четырех автомобилей: "Skoda", "Mercedes", "ВАЗ-2109" и "ВАЗ-2110"», — сообщили в ведомстве.

Ранее массовое ДТП произошло под Армавиром.