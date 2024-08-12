Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала смертельное ДТП в Москве с участием подростков и рассказала о возможном наказании для его виновника.

Ранее в Москве произошло смертельное ДТП, участниками которого стали школьники. Они угнали каршеринг и попытались уйти от полицейской погони. По предварительным данным, подростки разогнались до 145 км/ч. На одном из поворотов машину занесло, после чего сидевший за рулем школьник ударил по тормозам. Машину закрутило, и она врезалась в дом. В результате аварии погиб 15-летний парень, находившийся в авто. Трое подростков (два парня и одна девушка) попали в больницу. За рулем находился 15-летний подросток, который смог сбежать с места ДТП. Вскоре он был задержан. По факту ДТП следователями было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения»).

Подростку, который находился за рулем автомобиля, 15 лет, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Уголовная ответственность у нас наступает с 16 лет, так что этот молодой человек не является субъектом преступления, и он не понесет уголовной ответственности. Соответственно, если против него было возбуждено уголовное дело, то оно должно быть прекращено. При этом если бы виновник ДТП был на год старше, то все обстояло бы иначе. Наказание за подобное деяние – от 5 до 12 лет лишения свободы. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Другие школьники, которые находились в машине в момент инцидента, также не могут быть привлечены к ответственности, отметила адвокат. Однако, по ее словам, наказание могут понести родители устроившего смертельное ДТП школьника.

«Его родителей могут привлечь к гражданско-правовой ответственности. Они отвечают за своего сына перед родителями погибшего ребенка, по решению суда они могут выплатить компенсацию морального вреда за гибель мальчика, который в момент ДТП находился в машине. В данной ситуации сам причинитель вреда – недееспособный, он не может ничего выплатить, значит, этим будут заниматься его родители. И здесь речь идет о единовременной выплате определенной суммы. При этом сумма может быть достаточно большой, ведь ребенок погиб. Кроме того, к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ могут привлечь родителей всех подростков, которые не осуществляли за ними надзор и допустили нахождение своих детей на улице в ночное время. Но там речь идет о небольшом административном штрафе», - рассказала Ярмуш, добавив, что компания-оператор каршеринга или сотрудничающая с ней страховая фирма могут потребовать от родителей устроившего ДТП подростка возмещение ущерба за пострадавший в аварии автомобиль.

По данным следствия, несовершеннолетний водитель получил доступ к каршерингу, воспользовавшись чужим аккаунтом. В связи с этим, по словам Ярмкуш, для компаним-оператора какие-либо риски отсутствуют.

«Согласно договору, аккаунт должен быть защищен открывшим его пользователем. Так что каршенинговая компания здесь вряд ли понесет какую-то ответственность, в ее действиях не просматривается халатности», - заключила она.

Ранее СМИ рассказали об инциденте в центре Москвы, в ходе которого водитель «Гелендвагена» дал пощечину полицейскому.