Подросток погиб в ДТП на северо-западе Москвы

Госавтоинспекция Москвы сообщила, что в результате ДТП на Планерной улице погиб 13-летний подросток, а также пострадала 12-летняя девочка. Об этом инспекция написала в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе на Планерной улице возле дома 9. Согласно имеющейся информации, водитель Toyota совершил наезд на двух несовершеннолетних — в результате мальчик погиб на месте, а девочка была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции.

Как уточнили в столичной прокуратуре, причиной ДТП стало нарушение ПДД водителем иномарки — он проехал на красный сигнал светофора. Водитель был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

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