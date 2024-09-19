Автобус врезался в шесть автомобилей в Петербурге

Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что на дамбе из Кронштадта произошла авария — автобус врезался в шесть легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющимся данным, в результате был госпитализирован один из водителей. Кроме того, еще два пассажира также получили травмы легкой степени тяжести — в том числе ребенок четырех лет. По факту происшествия проводится проверка. Как сообщил водитель автобуса, он не заметил затор из машин, поскольку был ослеплен солнечным светом.

«Сегодня около 18.00 на 137 километре внутреннего кольца КАД в Кронштадтском районе Петербурга 62-летний водитель, управляя автобусом "Кинг Лонг", не заметил образовавшийся из-за дорожного перекрытия затор и совершил наезд на шесть автомобилей», — рассказали в ГУМВД.

Ранее фура протаранила четыре машины на трассе М-5 в Челябинской области.