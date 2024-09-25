ДТП с участием автомобиля с правительственными номерами рядом с РГГУ в центре Москвы случилось из-за того, что водителю Toyota Camry стало плохо за рулем. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, версия о том, что автомобиль принадлежал чиновнику, поскольку на номерах транспортного средства была рамка с надписью «управление делами президента», является ошибочной. Машина оформлена на частную компанию, которая занимается перевозками.

Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы

Отмечается, что в настоящее время очевидцы событий заперли водителя Toyota Camry в машине, чтобы он не сбежал с места ДТП, он уже пытался покинуть автомобиль. Одна из пострадавших, которую машина сбила на тротуаре, находится в тяжелом состоянии. Еще одна женщина, в которую прилетели обломки дерева, отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось, что рядом с РГГУ произошло ДТП с участием автомобиля с правительственными номерами. По предварительным данным, участниками аварии стали минимум пять машин, пострадало четыре человека.