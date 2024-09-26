В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом

Госавтоинспекция Пермского края сообщила, что в Карагайском округе произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли два человека.

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Согласно сообщению ведомства, ДТП произошло на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь. По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с ехавшим впереди Renault Logan, после чего последний выехал на встречную полосу. Там в автомобиль врезался рейсовый автобус. В результате водитель и пассажир Renault Logan погибли, три пассажира автобуса были госпитализированы.

Как уточнили в Госавтоинспекции, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Ульяновске пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.