Бензовоз столкнулся с грузовиком в Тверской области

МЧС России сообщает, что на участке трассы М-11 «Нева» у деревни Заболотье в Тверской области произошел пожар из-за столкновения двух грузовиков, включая бензовоз.

Согласно предварительной информации, в результате пострадал один человек. На месте происшествия работают 28 спасателей и семь единиц техники.

«Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Тверской области. Вблизи деревни Заболотье на 272-м километре трассы М-11 "Нева" столкнулись два грузовика. Обе машины загорелись. По предварительной информации, пострадал один человек», — рассказали в МЧС.

В сеть также попали кадры с места событий. На них можно увидеть, как большой участок трассы объяло пламенем из-за разлившегося по автодороге топлива.

Ранее в Волгограде произошло ДТП с участием грузовика и трамвая.