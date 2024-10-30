Два человека погибли при столкновении трех автомобилей в Нижегородской области

МЧС России сообщило о смертельном ДТП в Нижегородской области, в результате которого погибло два человека. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что еще два участника ДТП выжили, но пострадали. Их пришлось деблокировать, после чего они были госпитализированы.

Причиной аварии в МЧС назвали неосторожное вождение одного из водителей, которое и привело к столкновению. В результате виновник аварии, как и его 15-летний пассажир, погибли.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП в Нижегородской области. Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими», — сообщило ведомство.

Ранее на Киевском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.