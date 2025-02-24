Шесть человек погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии

Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии сообщила, что в регионе произошло ДТП, в котором погибли шесть человек.

Трагедия произошла на трассе «Майкоп — Карачаевск», у въезда в станицу Зеленчукская — в аварию попали автомобили «Лада Приора» и Mercedes. В результате три человека погибли на месте, еще трое умерли после госпитализации. При этом один участник ДТП остался жив — врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В данный момент обстоятельства произошедшего выясняет полиция. При этом в Госавтоинспекции заявили, что участок дороги на котором произошло ДТП не является очагом аварийности.

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