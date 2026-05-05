Рэпер Navai попал в ДТП в Москве

Рэпер Navai попал в ДТП у Парка культуры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания рэпер попал в ДТП на своем автомобиле Ferrari. При этом источник сообщает, что после аварии Navai пытается спрятаться от посторонних и даже переоделся в другую одежду.

Как сообщает «112», авария произошла на Зубовском бульваре. Причины ДТП пока неизвестны, но уточняется, что машина выехала с дороги и врезалась в светофор.

Сам Navai в ДТП не пострадал, но его автомобиль получил сильные повреждения. Стоимость Ferrari F12 Berlinetta, на котором ехал исполнитель, оценивается в 35 миллионов рублей.

В данный момент полиция выясняет детали аварии.

