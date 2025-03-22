Угон или кража машины: статьи УК РФ за неправомерное завладение автомобилем

С точки зрения обычного человека разницы нет, но с позиции закона — это два разных деяния, от которых зависит степень ответственности злоумышленника. Не обнаружив свою машину на том месте, где она была припаркована без нарушения правил, водитель обычно подаёт в полицию заявление об угоне, но на самом деле это может быть и кража.

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Что такое кража с точки зрения закона

Статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» определяет её как «тайное хищение чужого имущества». Законодательством кража квалифицируется как действия лица, которое совершает «незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них».

Если злоумышленником было совершено «открытое хищение чужого имущества» (на виду у собственника или владельца имущества или на виду у посторонних, когда злоумышленник осознаёт, что присутствующие при его действиях лица понимают противоправный характер его действий), то это правонарушение классифицируется уже по ст. 161 «Грабёж». Если же перечисленные действия сопряжены «с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», то это уже ст. 162 «Разбой».

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За кражу УК РФ предполагает одно из следующих наказаний:

Штраф до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев.

Обязательные работы на срок до 360 часов.

Исправительные работы на срок до 1 года.

Ограничение свободы на срок до 2 лет.

Принудительные работы на срок до 2 лет.

Арест на срок до 4 месяцев.

Лишение свободы на срок до 2 лет.

Совершённая группой лиц по предварительному сговору кража предусматривает ужесточение наказания:

Штраф до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев.

Обязательные работы на срок до 480 часов.

Исправительные работы на срок до 2 лет.

Принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Кража в крупном размере (более 250 000 рублей) влечёт за собой:

Штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 года до 3 лет.

Принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового.

Лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

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Кража организованной группой или в особо крупном размере (более 1 000 000 рублей) подразумевает:

Лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

При этом постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.12.2019 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» отдельно отмечено, что:

хищение считается оконченным преступлением, если имущество изъято, а виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. И неважно, смог ли злоумышленник реализовать эту возможность или нет.

Что такое угон с позиции УК РФ

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Понятие угона прописано в ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая описывает этот вид преступления как «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Таким образом, если злоумышленник завладел чужим автомобилем, чтобы самостоятельно ездить на нём, продать его целиком или на запчасти — это кража, грабёж или разбой, в зависимости от обстоятельств преступления, а если на чужой машине некто решил просто покататься и потом бросить её — это угон.

Угон наказывается:

Штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 1 года.

Ограничением свободы на срок до 3 лет.

Принудительными работами на срок до 5 лет.

Арестом на срок до 6 месяцев.

Лишением свободы на срок до 5 лет.

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Угон группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия предусматривает ответственность в виде:

Штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев.

Принудительных работ на срок до 5 лет.

Лишения свободы на срок до 7 лет.

За угон организованной группой либо с причинением особо крупного ущерба преступникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет, а за угон с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия — уже до 12 лет лишения свободы.

Судебная практика показывает, что угнать можно только механическое транспортное средство (согласно ПДД – транспортное средство, приводимое в движение двигателем, включая любые тракторы и самоходные машины).

Средства индивидуальной мобильности и велосипеды к механическим транспортным средствам не относятся, так что и их хищение нельзя квалифицировать по ст. 166 УК РФ.

С точки зрения собственника транспортного средства — разницы нет никакой, потому что он лишается своего автомобиля, так что по большей части то, как будет рассматриваться преступление правоохранительными органами, важно разве что для злоумышленника.

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В общих чертах, по российским законам угон и кража отличаются намерениями злоумышленников. Если преступник сел за руль чужой машины, чтобы самостоятельно ездить на ней, продать её — это кража. А если на чужой машине кто-то решил просто покататься и потом бросить её — это уже угон. Угнать велосипед или самокат невозможно с точки зрения закона, потому что угнано может быть лишь механическое транспортное средство (то есть транспорт с двигателем).