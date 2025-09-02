Верховный Суд лишил прав самокатчика: как такое возможно?

В Воронежской области мировой судья лишил прав водителя… электросамоката. Самокатчик с вердиктом не согласился и несколько раз обжаловал решение, добравшись до Верховного суда. «Рамблер/авто» рассказывает, как такое возможно и какую позицию по делу занял Верховный Суд.

Что произошло

В полночь 14 апреля 2024 года Александр Татаринцев, житель поселка городского типа Анна в Воронежской области, двигался на электросамокате по улице Дубравная. В районе дома номер 90 он повстречался с нарядом ДПС. Стражи порядка заподозрили Татаринцева в управлении самокатом в нетрезвом виде: всё-таки полночь с субботы на воскресенье, окраина посёлка… В общем, гражданина «продули».

Алкотестер подтвердил подозрения стражей порядка. Полицейские оформили на электросамокатчика протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП — управление ТС в состоянии алкогольного опьянения. Позднее, 20 июня 2024 года, мировой судья лишил Александра Татаринцева водительского удостоверения на 1 год и 10 месяцев, а также взыскал с него 30 000 рублей штрафа.

Как развивались события дальше

Татаринцев не согласился с решением суда и принялся обжаловать лишение. В своих жалобах в вышестоящие инстанции он указывал сразу на три обстоятельства.

Во-первых, он утверждал, что его электросамокат не является транспортным средством. И, следовательно, лишать его прав не было оснований.

Во-вторых, Татаринцев был уверен, что в процессе оформления протокола сотрудники полиции нарушили его право на защиту — не предоставили ему адвоката.

В-третьих, Александр счёл, что мировой судья, изначально приговоривший его к лишению ВУ и штрафу, был не беспристрастен. Поскольку между ними ранее были договорные отношения: в период с 2017 по 2019 годы мировой судья Пристромов А. В. снимал квартиру у водителя электросамоката. В связи с чем, по мнению Татаринцева, судья не имел права рассматривать его дело, так как являлся лицом заинтересованным и потому пристрастным.

Впрочем, ни один из трёх аргументов не стал убедительным ни для апелляционной, ни для кассационной инстанций. В итоге обжалование Татаринцева оказалось в Верховном Суде.

Что решил Верховный Суд

Прежде всего Верховный Суд обратил внимание на то, что электросамокат Kugoo Kirin M4 Pro, на котором передвигался Александр Татаринцев, имеет паспортную мощность 0,6 кВт. Такая производительность превышает установленный в ПДД рубеж в 0,25 кВт. Следовательно, для управления Kugoo Kirin M4 Pro требуется водительское удостоверение категории «М». Так что лишение гражданина прав за управление электросамокатом в состоянии опьянения было само по себе правомерным.

Относительно жалобы Татаринцева на нарушение его права на защиту (полицейские не предоставили ему адвоката) Верховный Суд вынес следующий вердикт:

«Нормами КоАП не предусмотрена обязанность должностного лица, составившего протокол, обеспечения участия защитника в производстве по делу в интересах лица, в отношении которого ведётся производство по делу».

Кроме того, в деле Татаринцева не обнаружилось никаких упоминаний о том, что он «ходатайствовал о предоставлении ему защитника — с указанием его конкретных данных. Как не было и заявления о том, что юридический защитник находился на месте правонарушения и не был допущен инспектором ДПС к участию в производстве по делу».

Таким образом, Верховный Суд решил, что право водителя электросамоката на защиту нарушено не было. Судом также было отмечено, что ранее существовавшие договорные отношения между Татаринцевым и мировым судьей, лишившим его прав, «не относятся к числу перечисленных в статье 29.2 КоАП обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела».

То есть давняя история со сдачей квартиры не говорит «о личной, прямой или косвенной заинтересованности указанного мирового судьи в разрешении дела».

Выводы