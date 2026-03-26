Опасная езда электросамокатчиков, курьеров-доставщиков на электортовелосипедах и владельцев прочих СИМ (средств индивидуальной мобильности) превратилась в настолько серьезную проблему, что для её решения потребовался указ Владимира Путина. В канун нового весенне-летнего сезона чиновники и общественники активизировались и готовы к принятию радикальных мер для регуляции этой сферы. Рассказываем, каким образом власти и эксперты планируют ввести в жёсткое правовое русло «вольницу» индивидуального электротранспорта.

23 марта на очередном заседании Совета Федерации прошло совещание по проблематика средств индивидуальной мобильности (далее СИМ) в российских реалиях. Помимо прочего, в ходе совещания обсуждались планы по подготовке целого пакета поправок в ПДД, КоАП и прочие правовые акты, с помощью которых уже к июню текущего года Минтранс планирует полностью отрегулировать сферу СИМ.

«Индивидуальный электротранспорт, это, безусловно, хорошо. Но мы, к сожалению, запустили вопрос его цивилизованного регулирования. Я считаю, что в первую очередь необходимо навести порядок в работе курьеров на электровелосипедах. Далее по степени актуальности следуют арендуемые СИМ. И уже только потом следует решать вопросы использования личного электротранспорта. У нас не так много этих личных СИМ – по сравнению с массовым распространением самокатов компаний кикшеринга и большим количеством курьеров-доставщиков» Нилов Ярослав Евгеньевич Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

Депутат полагает, что все арендованные и используемые курьерами СИМ должны иметь государственную регистрацию, а системы автоматической фиксации нарушений ПДД следует настроить для контроля за ними.

Кроме того, по аналогии с автотранспортной сферой, у каждого доставщика или водителя арендованного СИМ должна по умолчанию быть застрахована гражданская ответственность. Чтобы в случае аварии можно было компенсировать нанесенный им ущерб здоровью и имуществу третьих лиц.

По мнению Нилова, в ПДД для СИМ следует установить жесткие ограничения на езду по скоростным трассам и тщательно прописать условия для движения по второстепенным дорогам, велодорожками и иным маршрутам. А в зонах с большим количеством пешеходов кикшеринговые СИМ следует принудительно замедлять – на программно-аппаратном уровне. Впрочем, последняя меря уже предпринимается, как в отдельных регионах, так и по инициативе отдельных сервисов.

Полицейский «инсайд»

Актуальная публикация в ведомственном издании «Научного центра безопасности дорожного движения» МВД РФ (НЦ БДД МВД) «Современная наука. Безопасность дорожного движения» посвящена правовому регулированию СИМ в России.

В материале суммируется всё, что на текущий момент содержится в действующих нормативных актах, в законодательных инициативах, касающихся СИМ, а также результаты аналитических исследований и экспертных оценок в этой области.

На выходе получилась вполне стройная система достаточно жесткого регулирования сферы СИМ.

Государству, по сути, достаточно просто взять и реализовать её путем принятия соответствующих нормативных актов. Не удивимся, если ожидающийся к лету пакет законодательных инициатив Минтранса будет в целом базироваться на материалах этой статьи. Предлагаем вашему вниманию картину возможного будущего СИМ в России – по материалам журнала НЦ БДД МВД.

Как могут регулировать СИМ в России

Частные СИМ

Для начала предлагается ввести в Москве экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года – для обкатки системы госрегистрации СИМ.

В рамках этой правовой конструкции все владельцы индивидуального электротранспорта будут обязаны нанести на них государственные регистрационные знаки в формате «АА000А». Причем и спереди, и сзади, и с боков.

Уникальный госномер СИМ будет генерироваться в автоматическом режиме на «Госуслугах» – в ходе регистрации электросамоката, моноколеса или иного транспорта такого рода.

Для регистрации на «Госуслугах» СИМ, приобретенного до введения ЭПР, пользователь обязан будет указать его модель, максимальную конструктивную скорость и массу, а также свои личные данные.

За неисполнение этого требования автор материала предлагает предусмотреть в статье 12.3 КоАП штраф в размере 70 000 рублей.

При покупке СИМ на маркетплейсе или в магазине в период ЭПР, продавец будет предоставлять покупателю QR-код, содержащий данные для формирования электронного паспорта СИМ (для регистрации на «Госуслугах») и печатную версию паспорта ТС.

Пользователь будет обязан в течение месяца с момента приобретения СИМ зарегистрировать его на Госуслугах. За несоблюдение срока регистрации автор публикации предлагает штрафовать пользователя уже 90 000 рублей ‑ по той же статье 12.3 КоАП, оснащенной соответствующими поправками.

Предлагается считать СИМ индивидуальное электротранспортное средство с максимальной конструктивной скоростью мене 25 км/ч и снаряженной массой менее 35 килограммов. Устройства с «максималкой» свыше 25 км/ч и массой до 50 кг должно считаться «мопедом». Для управления которым, нужны «права» категории «М». СИМ тяжелее 50 кг, развивающее более 25 км/ч, предлагается классифицировать как полноценный мотоцикл, управлять которым можно лишь с открытой категорией «А» в «правах».

Кикшеринговые СИМ

Авторы материала утверждают, что доступ детей к прокатным СИМ провоцирует аварии с их участием и несет опасность как для них самих, так и для других участников дорожного движения. И предлагают распространить на всю Россию московский опыт ограничения доступа несовершеннолетних к прокатным СИМ по следующей схеме.

Профильный орган субъекта Федерации собирает данные о зарегистрированных прокатных СИМ, включая их регистрационные знаки.

Эти данные загружаются в систему Госуслуг.

Аренда конкретного СИМ становится возможна только после авторизации через учетную запись совершеннолетнего гражданина.

Таким образом, не достигшие 18-летнего возраста дети будут отсечены от возможности управлять прокатными СИМ по всей стране.

Про курьеров-доставщиков, «летающих» на своих электровелосипедах по тротуарам и дворовым проездам, в материале НЦ БДД МВД не сказано ни слова. Возможно, их по умолчанию отнесли к владельцам частных СИМ.

Сложности идентификации

Открытым остаётся вопрос настройки систем автоматической фиксации нарушений ПДД для контроля за правонарушителями.

«С технической точки зрения, выявить нарушение пользователя СИМ средствами автоматической фиксации сложнее, чем в случае автомобиля. Дело в том, что Габариты СИМ меньше, чем даже у мотоцикла. Соответственно, и размеры идентификационных номеров на них тоже меньше. Кроме того, госномера СИМ, в силу специфики эксплуатации таких ТС, в большей мере подвержены повреждениям», – считает Григорий Шухман, участник рабочей группы Защиты прав автомобилиста при ОНФ.

Эксперт выделяет сразу несколько проблем «автоматического» наказания пользователей СИМ, нарушающих правила.

Распознавание номерного знака. Если ориентироваться на уже существующие номерные знаки прокатных СИМ, следует отметить, что там применяется некрупный шрифт, затрудняющий распознавание. Кроме того, сами номера СИМ подвержены загрязнению и повреждению, в том числе преднамеренному.

Выводы

Можно ожидать, что уже началу лета власти расскажут, как именно они намерены зарегулировать сферу СИМ. Почти наверняка процесс упорядочивания этой сферы начнется с крупных мегаполисов, например, Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, велика вероятность, что владельцев электросамокатов, электровелосипедов, моноколес и прочих СИМ заставят зарегистрировать свои транспортные средства на Госуслугах с получением госномера – под угрозой многотысячных штрафов.

Не исключено, что для езды на мощных моделях СИМ потребуются водительские удостоверения с категорией М. А наказывать за нарушения ПДД владельцев СИМ на практике будут преимущественно сотрудники ДПС, поскольку автоматическая фиксация правонарушений пользователей СИМ на данный момент находится под вопросом.