Нетрезвый водитель попытался обхитрить ГАИ и Верховный суд

По закону, если суд не успел лишить водителя прав за вождение в состоянии опьянения в течение года — его дело автоматически закрывается и нарушитель остаётся безнаказанным. Верховный суд поставил точку в судебной истории автовладельца, который пытался максимально затянуть судебный процесс по лишению.

Завязка судебной истории Игоря Катунова случилась 21 сентября 2024 года в половине второго ночи в районе дома № 5А по улице Донгузской в Оренбурге. Его Lada XRAY остановил патруль ДПС. Полицейских заинтересовали характерный запах, исходивший от водителя, и проблемы с устной речью.

Катунову предложили пройти медосвидетельствование на полицейском алкотестере под видеосъёмку штатной камерой. На это водитель ответил отказом, написав в протоколе «отказываюсь по причине плохого самочувствия».

Дело отправилось в мировой суд судебного участка № 5 Ленинского района Оренбурга. И 6 мая 2025 года, то есть почти через семь месяцев, суд лишил Катунова прав на 1,5 года и приговорил к 30 000 рублям штрафа за езду в нетрезвом виде.

Позиция водителя

Игорь Катунов не согласился с приговором и отправился его обжаловать в вышестоящие инстанции. Аргументы он приводил следующие:

Он не управлял машиной, поскольку она была сломана.

Он не отказывался от медосвидетельствования.

Сотрудники полиции отключали камеру видеофиксации и оказывали на него психологическое давление.

Протокол в отношении него как водителя недействителен, поскольку в нём указано неправильное время.

В качестве доказательства водитель представил суду видеозапись с близлежащей АЗС, на которой запечатлена его машина и авто экипажа ДПС. На таймкоде этого видео указано иное время, нежели в составленных полицейскими протоколах.

С точки зрения Катунова, мировой суд не должен был лишать его прав, поскольку он не был должным образом извещён о заседаниях. Это якобы лишило его возможности защищать себя в суде.

Генпрокуратура вступилась за нетрезвого водителя

Что показало рассмотрение в апелляционной инстанции

Жалоба Катунова на решение мирового судьи поступила в Ленинский районный суд Оренбурга. И там прояснились новые детали его дела.

Так, судя по предоставленному полицией видео, Игорь Катунов сначала согласился пройти медицинское освидетельствование, а затем собственноручно вписал в протоколе о направлении на медосвидетельствование следующую формулировку: «отказываюсь по причине плохого самочувствия (давление)».

Видеозапись и показания инспекторов ДПС подтвердили, что Катунов всё-таки управлял своей «Ладой», а неправильное время в протоколе не опровергает самого факта виновности водителя.

Более того, работник АЗС дал показания, в которых заявил, что отображение времени на видеозаписях камер бензоколонки сбилось задолго до событий, связанных с Катуновым.

Кроме того, выяснилось, что водитель Катунов в качестве адресов для направления извещений о судебном заседании указал девять разных (и, видимо, произвольных) адресов, проживание по которым подтвердить потом не смог. Суд счёл этот факт злоупотреблением правом.

Однако, пытаясь таким образом отложить заседание судов (по причине якобы невозможности своего присутствия), Катунов И. А. лично приносил почтовые отправления в единую приёмную мировых судей Оренбурга и Оренбургского района, а также в приёмную Ленинского районного суда Оренбурга.

На конвертах в качестве обратного адреса были указаны места, расположенные на территории ДНР, ЛНР и Запорожской области. При этом проверка сообщений Катунова о нахождении в районах СВО через военкомат показала: никто его на военную службу не мобилизовывал, контракт с Минобороны он не заключал, добровольцем на СВО не отправлялся.

Причём при попытках судов уведомить Катунова о заседаниях по телефону, указанный им номер всегда был «не в сети». В ответ на это сам водитель утверждал в суде, что этот телефонный номер — корпоративный. И якобы организация-владелец забрала у него телефон, и потому он не мог отвечать на звонки и читать СМС-сообщения.

Верховный суд жестко наказал дерзкого водителя Bentley

Суд впоследствии выяснил, что телефонный номер на самом деле принадлежал Катунову, а не мифической организации. Мало того, водитель в какой-то момент сам официально отозвал своё согласие на извещение о заседаниях суда по телефону. Этот факт также был расценён апелляцией как злоупотребление правом. Выяснилось также, что почтовое уведомление о судебном заседании Катунов из отделения связи не забирал.

Апелляционная инстанция не нашла в деле подтверждений того, что мировой судья был необъективен и пристрастен (по версии Катунова) при рассмотрении его дела. Как не обнаружилось и следов ходатайства водителя об отводе мирового судьи.

Суд также счёл надуманной версию Катунова о том, что после получения его первоначального согласия на прохождение медосвидетельствования сотрудник ДПС прервал видеозапись. А затем принялся оказывать на водителя психологическое давление, склоняя к отказу от медосвидетельствования. Далее полицейский якобы сфабриковал второй фрагмент видеозаписи.

В итоге и апелляционная, и кассационная инстанции сочли вину Катунова в нетрезвом вождении доказанной и жалоба водителя попала в Верховный суд.

Позиция Верховного суда

Верховный суд изучил выводы нижестоящих судов и счёл их обоснованными. Кроме того, он отдельно прокомментировал доводы водителя относительно ущемления его процессуальных прав.

Верховный суд отметил, что Катунов на самом деле был прекрасно осведомлен о ходе своего дела в мировом суде, поскольку он «по своему усмотрению неоднократно пользовался процессуальными правами: лично знакомился с материалами дела в суде, заявлял различные ходатайства и обращения как в письменной форме, так и посредством телеграмм».

Верховный суд наказал пешехода за вождение в нетрезвом виде

В связи с этим Верховный суд констатировал, что водитель не был лишён права лично участвовать в судебных заседаниях, направлять в суд письменные пояснения, представлять доказательства или пользоваться юридической помощью для обеспечения защиты своих прав.

Таким образом, «не обеспечив получение почтовой корреспонденции, телефонограмм, участие защитника и т. п., он самостоятельно распорядился предоставленными ему законом процессуальными правами».

В итоге Верховный суд оставил в силе приговор мирового судьи о лишении водителя прав на 1,5 года и штрафе в 30 000 рублей.

