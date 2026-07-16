Гибрид, который реально удивил: обзор и тест-драйв нового Deepal S07

Когда производитель называет свой автомобиль «гран туризмо», поневоле начинаешь ждать чего-то особенного. На деле новый Deepal S07 — последовательный гибрид с задним приводом, почти тысячей километров запаса хода и внушительным списком электронных помощников. Но главное открытие нашего первого знакомства оказалось совсем не в этом. За 500 километров по горным дорогам Республики Алтай этот кроссовер сумел показать то, что сегодня встречается не так уж часто, — он просто правильно едет.

© Deepal

Именно дороги Горного Алтая стали лучшим полигоном для знакомства с новинкой. Здесь затяжные подъёмы сменяются крутыми спусками, а за очередным перевалом легко может скрываться резкий поворот. Такие условия быстро выявляют слабые места автомобиля. Спойлер: Deepal S07 выдержал испытание с достоинством.

© Deepal

Кроссовер, похожий на универсал

Формально перед нами кроссовер, но по ощущениям он гораздо ближе к крупному универсалу. Особенно если открыть багажник. Здесь нет характерной для большинства SUV высокой ступеньки, а сам грузовой отсек получился очень большим в глубину. Опять же напоминает классические универсалы бизнес-класса.

© Deepal

То же самое впечатление и от салона. При колёсной базе 2 900 мм ощущается, что пространство распределено не столько по высоте, сколько по длине. Передние пассажиры сидят достаточно далеко от второго ряда, благодаря чему у задних пассажиров остаётся действительно большой запас места для ног.

© Deepal

При этом внешне автомобиль не выглядит громоздким. Напротив, силуэт получился стремительным, с покатой линией крыши. Безрамочные двери и аккуратная светодиодная оптика лишь подчёркивают изящество. Не менее эффектно выглядит задняя световая полоса во всю ширину кузова.

© Deepal

Заявленный дорожный просвет составляет 165 мм. Передний бампер немного приподнят над дорогой, но автомобиль сразу транслирует ощущение низкой посадки. Во время проезда одного из резких переломов рельефа нам всё же удалось деликатно коснуться днищем земли. Без каких-либо последствий, но этот эпизод подтвердил первое впечатление: воспринимать S07 как полноценный кроссовер для плохих дорог не стоит. Его стихия — асфальт.

© Deepal

Простор салона

На втором ряду приятно удивляет простор. Даже при росте 188 см места для коленей остаётся с большим запасом. Более того, пассажир может с помощью отдельных кнопок сдвинуть вперёд переднее правое кресло, освобождая ещё больше пространства.

Отдельного упоминания заслуживает панорамная крыша площадью 1,9 квадратного метра. Она простирается далеко за головы задних пассажиров, благодаря чему автомобиль буквально наполнен светом. Подобное решение встречается нечасто и действительно создаёт ощущение большого объёма салона.

© Deepal

Форма дивана удачная, есть собственные дефлекторы вентиляции и отдельный блок управления климатической системой. Но полностью идеальным второй ряд назвать нельзя. Подголовники хотелось бы поднять выше. При моём росте затылок упирался в жёсткую верхнюю часть подголовника, а возможности поднять его выше просто нет. Не очень понравился и массивный центральный подлокотник. Сам он удобный, однако после его раскладывания между пассажирами остается тонкая пластиковая перегородка, которая немного выбивается из общего богатого убранства.

Передние кресла оставили более приятные впечатления. Особенно водительское. После регулировок удалось быстро подобрать удобную посадку: за рулём при росте 188 см никаких ограничений не возникло.

© Deepal

Сами сиденья имеют достаточно плотную набивку и выглядят износостойкими. Однако ощущения настоящего премиума отделка не вызывает: хотелось бы большей мягкости и более дорогой текстуры на ощупь. Передняя панель спроектирована удачно. Со стороны пассажира она заметно скошена, благодаря чему коленям ничего не мешает.

© Deepal

Мультимедиа: работает быстро, но требует привыкания

Традиционно для современных китайских авто в салоне Deepal отсутствуют привычные приборы. Их роль выполняет проекционный дисплей с дополненной реальностью. И достаточно удачный: информативен и позволяет практически не отвлекаться от дороги. Единственный нюанс — в солнцезащитных очках изображение практически перестаёт читаться. Скорее всего, вопрос решается подбором другой оптики, но учитывать этот момент стоит.

© Deepal

Центральный экран диагональю 15,6 дюйма — единственный тачскрин в автомобиле: он умеет поворачиваться как к водителю, так и к пассажиру. Практически всеми функциями приходится управлять через него. Сам дисплей быстрый и за время теста не подвисал.

© Deepal

Но вот эргономика такого решения вызывает вопросы. Настройка зеркал, изменение отдельных параметров требуют полной концентрации на меню. Во время движения заниматься подобными вещами попросту небезопасно. Впрочем, это проблема уже не конкретно Deepal S07, а практически всей современной автомобильной индустрии, стремящейся заменить физические кнопки сенсорным управлением.

© Deepal

Силовая установка: гибрид, который ведёт себя как электромобиль

Deepal S07 оснащён последовательной гибридной силовой установкой. 1,5-литровый турбомотор работает исключительно как генератор, а колёса приводит в движение электродвигатель. Максимальная мощность силовой установки составляет 238 л. с., а пиковый крутящий момент достигает 320 Нм. Соотвественно, ускорения воспринимаются как в электромобиле, хотя сам разгон не умопомрачительный. Первую сотню автомобиль набирает за 7,7 секунды, а сам спурт происходит тихо и плавно.

© Deepal

Понять, когда запускается бензиновый двигатель, практически невозможно. На протяжении большей части маршрута уровень заряда батареи стабильно держался на уровне 79–80%, что означало: генератор работал. Однако ни по вибрациям, ни по звуку определить момент его включения мне так и не удалось. За шумом шин и аэродинамики урчание двигателя просто теряется.

Средний расход топлива за весь маршрут составил 4,8 литра на 100 километров. И это без каких-либо попыток экономить. Напротив, ускорения были весьма интенсивными, и был выбран режим сохранения заряда батареи.

© Deepal

Управляемость: главное достоинство автомобиля

Не менее приятное впечатление оставило шасси. Подвеска получилась плотной, но не жёсткой. Автомобиль не раскачивается в быстрых поворотах, уверенно держит траекторию и не пугает неожиданными реакциями. За очередным перевалом легко мог скрываться крутой поворот, но Deepal неизменно оставался предсказуемым и стабильным.

Тормоза также не преподнесли никаких неприятных сюрпризов. После многочисленных затяжных спусков эффективность торможения оставалась стабильной. Автомобиль производил впечатление очень устойчивого и безопасного.

© Deepal

По шумоизоляции Deepal S07 тоже заслуживает высокой оценки. Даже сидя на втором ряду, можно спокойно разговаривать с водителем, не повышая голос. Неприятным моментом стали поскрипывания отдельных элементов салона в районе передних стоек — от нового автомобиля такого совсем не ожидаешь.

Отдельно стоит сказать о работе электронных ассистентов. Система удержания в полосе показалась чрезмерно активной. При вмешательстве электроника довольно резко возвращала автомобиль обратно, буквально выдёргивая руль из рук. После нескольких таких срабатываний я предпочёл отключить ассистент. Не исключено, что проблему можно решить более тонкой настройкой чувствительности.

© Deepal

Главное

После 500 километров по дорогам Алтая Deepal S07 оставил скорее положительное впечатление. Самое главное — он правильно едет. Сегодня это уже нельзя воспринимать как само собой разумеющееся. У автомобиля понятное шасси, хорошая шумоизоляция, всегда есть запас тяги, а длинная дорога не утомляет. Пять звезд Euro NCAP тоже говорят о том, что вопросам безопасности здесь уделили серьёзное внимание.

© Deepal

Но назвать S07 премиальным всё же сложно: богатое оснащение, большой экран, панорамная крыша, проекционный дисплей и современные технологии сами по себе еще не создают ощущения благородного автомобиля. Не хватает более дорогих материалов отделки, мягкости в деталях интерьера и того самого ощущения качества, которое ожидаешь за эти деньги.

А деньги, к слову, не самые маленькие: цена на кроссовер в единственной комплектации «Техно» составляет 5 289 900 рублей. Впрочем, при оформлении автокредита можно получить дополнительную скидку в 150 тысяч рублей, а также рассчитывать на госсубсидию в 925 000 рублей. Примерный ежемесячный платеж можно посчитать уже сейчас — при помощи калькулятора автокредита.

Технические характеристики Deepal S07