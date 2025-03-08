5 самых известных гонщиц мира: от «Дакара» до IndyCar

Автоспорт традиционно принято считать мужским занятием. Физические нагрузки и опасность в каждом старте получить травму, а то и вовсе погибнуть в общем представлении подходит больше представителям сильного пола. Но существуют и исключения, в которых девушки не просто на равных соревнуются с мужчинами в гонках, но и побеждают их.

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В Международный женский день мы хотим рассказать о пяти самых успешных представительницах прекрасного пола, которые добивались успеха в ведущих мировых гоночных сериях. Мы знаем, что женщины были дизайнерами, инженерами, руководителями крупных компаний, меняя привычные устои этой сферы, но самым отважным девушкам удалось переписать страницы истории и в гонках.

Женщины, изменившие автомобильный мир

Ютта Кляйншмидт

Самая яркая иллюстрация мысли, что девушки могут бороться за победы в гонках наравне с мужчинами. Уроженка Кёльна свою спортивную карьеру в ралли-рейдах начала в мотозачёте на технике BMW, потому что в то время работала на баварскую марку. Но после трёх лет участия в легендарном ралли-марафоне «Париж — Дакар» на двух колёсах спортсменка пересела на четыре колеса.

И за рулём внедорожника Ютта добилась куда больших успехов. На счету спортсменки два третьих места (на Mitsubishi Pajero Evolution и Volkswagen Race Touareg 2), «серебро» за рулём Mitsubishi Pajero Evolution и победа в гонке в абсолютном зачёте всё на том же Mitsubishi Pajero Evolution!

В 2001 году Кляйншмидт стала первой в истории «Дакара» женщиной, выигравшей ралли-марафон. Этот рекорд не побит до сих пор. Более того, Ютта Кляйншмидт по сей день остаётся единственным гонщиком из Германии, кому покорился «Дакар»!

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Кристина Гутьеррес

В 2024 году вторая славная страница «женского» «Дакара» была написана Кристиной Гутьеррес. Испанский стоматолог увлеклась гонками по бездорожью, которые достаточно быстро из хобби превратились в постоянную занятость.

В 2017 году Кристина стала первой испанкой, финишировавшей на «Дакаре», в 2021-м Гутьеррес стала второй в истории женщиной, выигравшей этап ралли, но главный успех ждал спортсменку в 2024-м.

Спустя 23 года после триумфа Ютты Кляйншмидт «Дакар» вновь выиграла девушка! Правда, Кристиан Гутьеррес стала сильнейшей не в абсолютном зачёте, а в категории Challenger для техники T3, где участвуют мотовездеходы SSV. Естественно, такой успех не мог остаться незамеченным — с 2024 года испанская пилотесса стала одним из гонщиков заводской команды The Dacia Sandriders в топовом классе внедорожников на новейшем прототипе Dacia Sandrider.

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Мишель Мутон

В современном классическом ралли стартует немало девушек, причём как в роли пилотов, так и штурманов, но главной девушкой в истории ралли была и остаётся Мишель Мутон. Француженка в 1981 году стала одним из пилотов заводской команды Audi Sport и за рулём Audi Quattro — первого в истории мирового ралли полноприводного автомобиля — выиграла Ралли Сан-Ремо.

В сезоне-1982 пилотесса добавила в свой послужной список выигранные Ралли Португалии, Ралии Бразилии и Ралли Германии, что позволило ей стать вице-чемпионом WRC. И хотя титул в том году ускользнул от пилотов Audi, Мишель помогла немецкой марке завоевать её первую победу в чемпионате мира среди автопроизводителей.

Впоследствии Мутон отметилась выигранной в 1985 году с рекордным временем гонкой Pikes Peak International Hill Climb в Соединённых Штатах.

В 1986 году француженка перешла в Peugeot и выиграла чемпионат Германии по ралли, став первой женщиной-гонщицей, выигравшей крупный чемпионат по ралли. Но в мировом ралли с тех пор ни одна девушка и близко не приблизилась к достижениям Мишель Мутон.

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Американская серия IndyCar считается одной из самых опасных в мире — гнать на скорости под 400 км/ч по бетонным овалам, где малейшая ошибка чревата серьёзной аварией, готовы далеко не все мужчины. А вот девушек в истории этого чемпионата было немало, но самая известная из них — Даника Патрик. Только этой американке удалось одержать победу в IndyCar.

Гонка Indy Japan 300 была третьим этапом сезона-2008 и, как ясно из названия, проходила в Японии. Заезды на трассе «Мотеги» отложили на день из-за сильных дождей, но в итоге уик-энд состоялся и завершился сенсационным результатом — в первый и последний на сегодняшний день раз гонку IndyCar выиграла девушка.

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Даника сумела блестяще сориентироваться в ситуации и довела дело до победы, оставив позади куда более опытных пилотов. После триумфа Патрик получила кубок, который оказался ростом с пилотессу — фотография с этой наградой стала одним из самых узнаваемых снимков в истории американского чемпионата.

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В истории Формулы 1 было немало случаев, когда девушки пытались пробиться на старт Гран При, а сами команды нередко подписывали контракт с пилотессами, но исключительно ради маркетингового эффекта и возможности использовать красивых спортсменок в своей рекламе. Шотландка Сьюзи Стоддарт лучше других сумела использовать предоставившейся ей шанс.

Девушка вышла замуж за Тото Вольфа — главу заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 — и, вероятно, не без протекции своего супруга в 2012 году получила контракт пилота по развитию в команде Williams F1 Team.

С этим же коллективом в 2014 году Сьюзи Вольф приняла участие в первой тренировке Гран При Великобритании на «Сильверстоуне». Это был первый и пока последний случай, когда девушка села за руль болида Формулы 1 в рамках официального уик-энда чемпионата мира.

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До этого последний раз во время Гран При болид Формулы 1 пилотировала итальянка Джованна Амати, которая в 1992 году трижды безуспешно пыталась пройти квалификацию и выйти на старт гонки, но ей этого так и не удалось.

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В наши дни существуют как гоночные серии, в которых принимают участие только девушки, так и отдельные программы, посвящённые развитию женского автоспорта. Из последних можно отметить проект Iron Dames итальянской команды Iron Lynx Motorsport Lab, которая выставляет чисто девичьи экипажи в гонках спорткаров, классическом ралли и гонках GT. «Железные дамы» — это, пожалуй, самый успешный подобный проект современности, потому что девушки нередко навязывают борьбу опытным пилотам-мужчинам и порой даже превосходят их.