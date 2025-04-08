Почему отечественные автомобили не имеют турбомотора

АвтоВАЗ объяснил, почему российский автогигант не выпускает серийных автомобилей с двигателем, оснащённым турбонаддувом. Оказывается, у этого решения есть несколько причин, о которых многие автомобилисты просто не догадываются.

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О том, для чего нужна турбина на автомобильном двигателе, мы рассказывали в отдельном материале и повторяться не будем. Поговорим лучше о том, почему до сих пор нельзя купить в автосалоне Lada, под капотом которой будет стоять наддувный силовой агрегат.

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Законы

Как отмечают в компании, во многом это решение объясняется нюансами российского законодательства.

Транспортный налог в России рассчитывается исходя из мощности мотора, а во многих зарубежных странах законодатели ориентируются на объём двигателя. Поэтому там активно используются малокубатурные моторы с наддувом.

Кроме того, автомобили с турбомоторами лучше прочих вписывают в рамки достаточно жёстких сертификационных требований, демонстрируя низкий расход топлива и сниженную токсичность выхлопных газов. Таким образом для российского рынка турбонаддув не играет решающей роли — атмосферные моторы укладываются в экостандарты и по мощности устраивают автопроизводителя.

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Цены

Помимо законов автопроизводители принимают в расчёт и стоимость.

Автомобиль с турбомотором дороже как минимум из-за наличия в нём дополнительных деталей, а более сложная конструкция сказывается на стоимости сервиса. Кроме того, требуются и более качественные расходные материалы для обслуживания машины.

По оценке инженеров, невозможно сделать турбомотор с помощью простой установки турбокомпрессора на атмосферный двигатель. Для внедрения наддува необходимо как минимум поменять материалы, систему смазки, охлаждения, вентиляции картера, так что турбомотор на базе атмосферного окажется минимум на 50% дороже.

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Необходимость доработок

Рост мощности и крутящего момента двигателя означает необходимость адаптировать под новые параметры и другие агрегаты автомобиля.

Самое очевидное — внедрение более производительной системы охлаждения, применение более выносливой коробки передач и более мощных тормозных механизмов.

Обычно этим не ограничивается, потому что требуется ещё доводка подвески, потому что машина с турбомотором становится динамичнее. И не обращать на это внимание инженеры не могут, иначе автомобиль будет сложным и опасным в управлении. А каждая доработка, вызванная установкой наддува на двигатель, ожидаемо приводит к росту конечной стоимости автомобиля и росту затрат на его обслуживание в процессе эксплуатации.

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Отсутствие подходящей модели

Как подчёркивает АвтоВАЗ, в истории Lada были случаи, когда сравнительно мощный мотор имелся, а вот модели для него ещё не было.

В качестве примера автогигант приводит первое поколение 1,8-литрового двигателя, который появился в годы присутствия на рынке «Калины» и «Приоры». Ни для одной из машин он не подходил, превосходя своими возможностями потенциал Kalina и Priora.

Время мотора 1.8 пришло с появлением «Весты». Для более крупной, более оснащённой и более престижной Lada Vesta такой силовой агрегат пришёлся впору. Сейчас именно эта модель оснащается самым мощным в гамме компании вариантом двигателя, который используется уже в обновлённой версии 1.8 Evo и оптимально подходит для работы в связке с бесступенчатой трансмиссией.